Российские туристы, отдыхающие в пятизвездочном отеле в Турции, столкнулись с необычной особенностью интерьера своего номера. Вместо традиционной двери в санузле установлена только тканевая штора, что вызвало у них недовольство из-за отсутствия приватности, рассказал портал “ТурДом”.

Постояльцы, не удовлетворенные таким решением дизайна, обратились к управлению отеля с требованием заменить номер на оборудованный в традиционном стиле.

Эта ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где мнения пользователей разделились. Некоторые поддержали жалобы туристов, указывая на важность соблюдения личного пространства в отелях. Другие же комментаторы защитили нестандартный подход к дизайну, а также рассказали, что жили в подобных отелях и быстро привыкли к столь оригинальному решению.

Таким образом, дебаты вокруг стандартов обустройства номеров в отелях продолжаются, подчеркивая разнообразие вкусов и ожиданий среди международных туристов.