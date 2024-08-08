На курорте в испанском городе Салоу произошел необычный инцидент, который привлек внимание СМИ. Таблоид Daily Mail опубликовал видео, на котором британские туристы устроили массовый забег к шезлонгам в отеле Villa Romana. Этот отель, обладающий четырьмя звездами, известен своими просторными бассейнами и комфортными условиями для отдыха.

Событие началось в момент, когда администрация отеля объявила об открытии бассейна. Посетители отеля, предвкушая приятный день у воды, буквально бросились к бассейну, чтобы занять лучшие места. Один из туристов, особо проявивший изобретательность, успел “зарезервировать” сразу четыре шезлонга, разложив на них свои полотенца.

Этот забег за шезлонгами стал настолько популярен, что видео моментально разошлось по социальным сетям, вызвав смех и удивление у многих пользователей интернета. Ситуация в отеле Villa Romana наглядно демонстрирует, как высокий спрос на удобные места у бассейна может превратить обычное утро на отдыхе в настоящее соревнование.

Между тем, самим туристам часто бывает не до смеха, так как некоторые хитрые отдыхающие занимают по несколько шезлонгов сразу, вынуждая остальных тратить время на поиски места далеко от воды.