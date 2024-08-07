Жительница Нижнего Новгорода, отправившаяся в отпуск в Батуми (Грузия), потратила на перелеты туда и обратно почти 93 000 рублей. Из-за отсутствия прямых рейсов из Нижнего Новгорода она была вынуждена сначала добраться до Москвы. Несмотря на высокую стоимость перелета, она оценила отдых в Грузии как бюджетный вариант, указав, что стоимость некоторых продуктов там ниже, чем в России.

По словам туристки, Батуми оказался чистым и ухоженным городом. Она отметила отсутствие мусора на улицах и наличие контейнеров для раздельного сбора отходов. В течение большей части отпуска вода в море была чистой, а протяженность пляжей в семь километров позволила избежать скученности и толп на побережье.

Туристка активно исследовала местные достопримечательности, несмотря на жаркую погоду. Она посетила площадь Пьяцца, собор Рождества Пресвятой Богородицы, Алфавитную башню и Батумский маяк, рекомендуя эти места для посещения другим российским туристам.

Особо она подчеркнула гостеприимство местных жителей, которые оказывали помощь иностранным гостям, а во многих заведениях предлагалось меню на русском языке, что упрощало общение.

Единственным существенным минусом поездки стала задержка обратного рейса более чем на 14 часов, из-за чего пришлось долго ожидать размещение в отеле и организацию питания.

В целом поездка оставила множество положительных впечатлений, несмотря на некоторые логистические сложности в конце отдыха.