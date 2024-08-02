Стало известно, что в Турции был ограничен доступ к популярной социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Такую информацию сообщили в Совете по информационным технологиям и связи Турции.

«Доступ к сайту Instagram.com заблокирован по решению Совета по информационным технологиям и связи», – заявили в турецком ведомстве.

Причины подобного решения и продолжительность периода блокировки не назывались.

Данная социальная сеть перестала быть доступной утром 2 августа. Зайти на сайт нет возможности ни с компьютеров, ни с мобильных устройств.

Ранее глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил данную социальную сеть, так как в ней блокировались сообщения пользователей с соболезнованиями о гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

По словам Алтуна, руководство Instagram подобными действиями проявляет цензуру, что нарушает свободу выражения. Он заявил, что в отношении платформы в стране будут предприняты соответствующие действия, так как данная соцсеть уже неоднократно доказывала, что служит «глобальной эксплуататорской системе несправедливости».