Введение биометрической идентификации в Турции никак не затронет туристов из России, считает вице президент Российского союза туристической индустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он пояснил порталу NEWS.ru, что новые меры предусмотрены только для лиц, приезжающих в страну с целью трудоустройства или длительного пребывания. Сбор биометрических данных, по словам Горина, будет происходить в несколько этапов и обойдет стороной туристическую сферу.

Горин подчеркнул, что подобные процедуры уже действуют во многих странах, и они не создают сложностей для путешественников. Вице-президент РСТ выразил уверенность, что при возможном введении такой практики, она не скажется на комфорте и удобстве туристов.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщила о подготовке к реализации проекта, который предусматривает снятие отпечатков пальцев при въезде в страну и внедрение чипированных удостоверений личности для некоторых категорий граждан.