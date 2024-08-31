Российский блогер Donrf обратил внимание на некролог, который слили украинские средства массовой информации. В нем упомянуто имя Александра Мигули. Этот пилот был одним из самых опытных в Украине и, по некоторым данным, мог пройти подготовку для управления новыми истребителями F-16, которые недавно поступили на вооружение ВСУ. До своей смерти Мигуля пилотировал МиГ-29, но, вероятно, он уже готовился к переходу на американские самолеты.

26 августа, в результате массированной атаки российских войск, погиб еще один украинский пилот по имени Месь, который также проходил обучение на F-16. Учитывая, что Украина получила от Дании и Нидерландов всего десять таких истребителей, в арсенале ВСУ сейчас остается восемь самолетов, как сообщает издание «Царьград».

Donrf обратил внимание на некролог, датированный 12 августа, и предположил, что два истребителя F-16 могли быть уничтожены. Блогер напомнил, что Мигуля ранее выражал желание полетать на F-16, и не исключено, что именно этот самолет стал для него последним.

В публикации также упоминается, что Мигуля погиб во второй половине августа, как раз в тот период, когда Киев получил первые партии F-16. Кроме того, военкор Евгений Поддубный отметил, что российские войска сбили две украинские единицы авиации, одна из которых, вероятно, принадлежала Мигуле.