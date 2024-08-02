Российская газета сообщает о захвате российскими войсками позиций украинской 59-й мотопехотной бригады в Красногоровке. Видеоматериалы, показанные бойцами российской группы «Центр», демонстрируют флаг Украины и оружие НАТО, оставленные украинскими войсками при спешном отступлении.

Боевики ВСУ бежали в панике и очень торопились. На кадрах видно, что они бросили американский ПТРК Javelin и ящики с неиспользованными боеприпасами. Ситуацию усугубляло отсутствие ротации, которую бойцам длительное время обещали.

Подразделение было на грани военного мятежа из-за лжи командира и неспособности сдерживать натиск ВС РФ. Когда же российские войска подошли совсем близко, а также начали наносить удары боевыми беспилотниками, нервы украинских военных не выдержали.

Отступление бригады из Красногоровки и последующий контроль над городом Россией означает значительное стратегическое преимущество для российских сил в данном регионе, подчеркивая сложности, с которыми сталкиваются украинские ВС в текущих условиях конфликта.