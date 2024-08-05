Российские военные успешно нанесли удар по позициям противника в районе Часового Яра, используя уникальные тактики штурма, сообщает источник портала «Царьград». В ходе операции, бойцы смогли преодолеть канал Северский Донец — Донбасс, заняв стратегически важные позиции на западном берегу.

Операция отличалась использованием метода «особого штурма», который позволил прорвать основные оборонительные рубежи ВСУ. Для достижения успеха военнослужащие воспользовались подземными тоннелями и застали боевиков противника врасплох, выйдя в тыл их обороны.

Эта тактика «подземного штурма» была ранее опробована в Авдеевке, где российские войска обнаружили и использовали заброшенные коммуникации для успешного прорыва обороны ВСУ. Эффективное использование старых инфраструктурных объектов позволяет российским силам достигать тактического преимущества в конфликтных зонах.

Данные действия подчеркивают стратегическую гибкость и инновационный подход российской армии в условиях современного военного конфликта, а также их способность адаптироваться к изменяющимся условиям на поле боя.