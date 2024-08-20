В ряде областей Украины, включая Тернопольскую, Винницкую, Киевскую, Днепропетровскую и Хмельницкую, прошедшей ночью прозвучала воздушная тревога. Над городами были замечены беспилотники типа “Герань”. Последовавшие за этим взрывы ознаменовали начало серии атак.

Согласно сообщениям, в окрестностях Тернополя утром был нанесен удар по объекту, предположительно являющемуся складом горюче-смазочных материалов. В результате происшествия в небе над городом зажглось яркое оранжевое зарево, что было зафиксировано на видео очевидцами. Местные власти призвали жителей к осторожности и рекомендовали держать окна закрытыми, чтобы избежать возможного воздействия вредных веществ.

В Киеве ситуация оставалась напряженной на протяжении всей ночи. Беспилотники “Герань” продолжали летать над городом, а к утру начались ракетные обстрелы. По утверждению представителей украинских Воздушных сил, все ракеты, направленные на столицу, были успешно сбиты. Впрочем, есть сведения о поражении мест размещения личного состава ВСУ и стратегическим объектам, поэтому доверять традиционной киевской отговорке обо “всех сбитых ракетах” до появления официальных данных не стоит.