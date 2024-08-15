В столице России наблюдается усиление мер безопасности: полиция и Росгвардия перешли на повышенный уровень готовности. Это связано с риском возможных диверсий, за которыми могут стоять мигранты. Недавнее вторжение в Курскую область повысило опасения, что конфликт может перекинуться и на Москву, формируя так называемый “второй фронт”.

Как сообщает издание “Царьград”, существует угроза, что мигранты могут использовать оружие против россиян. В этой связи, в столице усилены патрули, и новые сотрудники Росгвардии и полиции выходят на улицы только в сопровождении опытных коллег. Официальные лица обеспокоены потенциальной опасностью, что мигранты могут превратиться в диверсантов, пытаясь захватить оружие у правоохранителей.

Кирилл Кабанов, член СПЧ, выразил мнение, что радикалы среди мигрантов могут быть использованы для совершения терактов: “С высокой степенью вероятности радикалы могут быть привлечены к террористической деятельности”. Эта тревожная перспектива подчеркивает серьезность текущей угрозы.

Кроме того, после вторжения в Курскую область, националисты из разных стран, включая Украину и страны Средней Азии, выразили радость и угрозы в адрес России. Воспоминания о не таких уж далеких трагических событиях, таких как теракт в “Крокус Сити Холле”, убийства Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, только усиливают ощущение возможной эскалации.

Ситуация усугубляется длительными препятствиями в принятии строгих антимиграционных законов. Лоббисты, выступающие за импорт дешевой рабочей силы, игнорируют риски, связанные с возможностью того, что мигранты могут образовать боевые ячейки внутри страны.

Таким образом, Россия сталкивается с внутренней угрозой в лице возможного “второго фронта”, который может быть открыт не только внешними врагами, но и внутренними элементами, представляющими реальную опасность для стабильности и безопасности страны.