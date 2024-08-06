Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп раскрыл детали своего разговора с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в ходе стрима, транслировавшегося на YouTube-канале блогера Эдина Росса.

По словам Трампа, в ходе беседы с лидером КНДР началось обсуждение «красной кнопки», которая отвечает за пуск ракет с ядерными боеголовками. Во время общения с американским президентом Ким Чен Ын заявил, что у него на столе в рабочем кабинете находится «красная кнопка».

«Нет проблем, у меня тоже есть красная кнопка и она больше твоей. И она работает», – ответил на заявление лидера Северной Кореи Дональд Трамп.

Экс-президент США также отметил, что включил Ким Чен Ыну песню Элтона Джона под названием Rocket Man (в переводе с английского «Человек-ракета»). При этом Трамп заявил, что название музыкальной композиции полностью соответствует образу Ким Чен Ына. Однако северокорейский лидер поправил Трампа. Он заявил, что его следует называть не просто «человек-ракета», а «маленький человек-ракета».