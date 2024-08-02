В последнем интервью телеканалу Fox News, бывший президент США Дональд Трамп выразил свое мнение о предстоящих выборах и сделал несколько скандальных заявлений относительно текущего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Трамп утверждает, что Байдена фактически вынудили отказаться от участия в предвыборной гонке, что он назвал “переворотом для свержения президента”. По его словам, несмотря на то, что Байден набрал значительное количество голосов, его позиции оказались под угрозой. Трамп утверждает, что Байдену дали ультиматум: уйти самому или столкнуться с принудительным уходом.

“У него было 14 млн голосов, – указал Трамп. – А они его выкинули. Это был переворот для свержения президента, подумайте. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем”.

Также Трамп заявил, что недолюбливал “не умного” Байдена. Однако добавил, что Харрис “тоже не умная” и является угрозой для страны.

Касательно Камалы Харрис, Трамп выразил мнение, что ее кандидатура не пользуется поддержкой, и СМИ пытаются представить ее в лучшем свете, сравнивая с Маргарет Тэтчер, но без должного энтузиазма и поддержки. Трамп также высказался о Харрис как о “ужасном кандидате”, предположив, что в случае ее победы на выборах она может попытаться превратить США в коммунистическое государство.