Кинематографический 2024 год порадовал зрителей выходом множества интересных картин, включая и любимые многими «ужастики». Предлагаем подборку самых интересных фильмов ужасов, которые стоит обязательно посмотреть.

Одним из самых обсуждаемых фильмов в российском интернет-сегменте является «Собиратель душ». Этот фильм удивляет своей жуткой атмосферой. По сюжету, молодой агент ФБР Ли Харкер, имея экстрасенсорные способности, берется за дело серийного маньяка, которого не могут поймать уже более 20 лет.

Также стоит обратить внимание на картину-слэшер «Максин XXX», действия которой разворачиваются в 80-е года прошлого века. Главные герои фильма – детектив и порнозвезда.

Ведущий американский еженедельник Variety назвал фильм «Нежить» лидером среди своего жанра. Сюжет разворачивается вокруг группы подростков, которые случайным образом вернули к жизни дух Джонни, убитого в ходе злой шутки над ним. Восставший из мертвых начинает мстить всем, кого встретит на своем пути.

Кроме того, обязательно стоит посмотреть фильм, получивший хвалу от Стивена Кинга – «Полночь с дьяволом». И картину, где главным героям предстоит столкнуться с древним злом – «Проклятие «Зов могилы».