В новом отчете британской газеты The Guardian обсуждается сложная ситуация, с которой сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ) в условиях продолжающегося конфликта. По информации издания, ВСУ пытаются одновременно остановить продвижение российских войск на Покровском направлении и вести активные боевые действия на территории Курской области.

Отчет указывает на наличие разногласий внутри украинской армии относительно эффективности и целесообразности текущих военных операций. Некоторые солдаты ВСУ выражают поддержку действиям по вторжению в приграничный российский регион, в то время как другие считают, что эти операции отвлекают необходимые ресурсы от более критических участков фронта.

Один из украинских бойцов поделился своим мнением.

“Эта операция отвлекает нас от защиты наших позиций на других участках линии соприкосновения. Нам нужно сконцентрироваться на защите того, что уже имеем”, – заявил военнослужащий.

Статья также отмечает, что через две недели после начала неожиданного вторжения на российскую территорию, Украина сталкивается с задачей нахождения баланса между стремлением к захвату новых территорий и необходимостью предотвращения потерь на ключевых участках восточного фронта, особенно в центре Донецкой области.