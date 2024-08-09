Новые крылатые противокорабельные ракеты большой взрывной силы, которые невозможно отследить, поступили на вооружение Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в своем материале со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР сообщает агентство Tasnim.

По словам командующего ВМС КСИР контр-адмирала Алиреза Тангсири, в новых крылатых ракетах, принятых на вооружение ВМС КСИР, используются передовые технологии, основанные на системах искусственного интеллекта. При разработке противокорабельных ракет инженеры уделили особое внимание точности целеуказания и обеспечения средствами РЭБ.

Попадание новой ракеты в подводную или надводную цель приводит к «серьезным повреждениям», которые могут привести к затоплению судна противника. Убойная сила нового боеприпаса обеспечивается фугасной частью повышенной силы и способностью скрываться от радаров.