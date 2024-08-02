Западные системы вооружений не помогут украинской армии вернуть все утраченные территории в ходе конфликта с Россией. Об этом в своем материале сообщает обозреватель издания The American Conservative Иван Эланд.

По его словам, вероятность возвращения украинской армией всех утраченных территорий в ходе конфликта стремится к нулю даже при условии получения всего запрашиваемого у Запада оружия. Эланд отмечает, что Украина намного меньше России, как по численности населения, так и по объемам промышленного производства.

При этом Киеву необходимо уже сейчас задуматься над дипломатическим путем урегулирования конфликта, поскольку после президентских выборов в США внешняя политика Вашингтона будет изменена кардинально. Обозреватель издания отмечает, что для США украинский конфликт отойдет на второй план вне зависимости от того, кто займет пост президента: Дональд Трамп или Камала Харрис. Это означает, что все бремя, связанное с поддержкой Украины, ляжет целиком на Европу.