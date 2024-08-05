Настоятель Храма Иоанна Предтечи Виталий Зорин поделился своими мыслями о том, как православные верующие должны относиться к болезням. В беседе с журналистами «Столицы 58» он обратился к словам Преподобного Серафима Саровского для объяснения взаимосвязи между болезнями и духовным ростом человека.

Преподобный Серафим Саровский учил, что болезни приходят к нам из-за грехов и служат средством для ослабления страстей, помогая человеку обрести внутреннее просветление.

«Болезни бывают у нас от греха; они ослабляют страсти – и человек приходит в себя. И кто переносит болезни с терпением и благодарением, тому вменяются они вместо подвига и даже более», — цитирует святого отец Виталий.

Отец Виталий также подчеркнул, что вера и надежда играют ключевую роль в преодолении болезней. Верующим важно доверять, что если Бог посылает испытание в виде болезни, то Он также дарует силы для ее переноса.

«Вместе с тем нужно веровать и надеяться, что если Господу Богу угодно будет, чтобы человек испытал на себе болезни, то Он и подаст ему силу терпения», — добавил священник.

Это учение подчеркивает значимость духовного восприятия жизненных трудностей, в том числе и заболеваний, в православной традиции, видя в них не только испытание, но и возможность для духовного роста и самосовершенствования.