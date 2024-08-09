Священнослужитель РПЦ выразил свои мысли относительно вероятности начала ядерной войны на Земле, подчеркнув, что исход таких событий в значительной степени зависит от человеческих действий и морального выбора людей.

Он отметил, что хотя Господь непрерывно прощает грехи человечества, прощение это обусловлено наличием тех, кто продолжает вести праведный образ жизни и искренне молится. Священник подчеркнул, что если люди отвернутся от веры и прекратят посещать храмы, то глобальные противостояния станут неизбежными.

“Возможно, Бог испытывает нас, и текущие глобальные конфликты являются частью этого испытания. Однако победить в любой схватке не удастся без искренней веры в Божью волю”, — добавил он.

С точки зрения возможности ядерной войны, священнослужитель выразил мнение, что предсказать такое развитие событий невозможно, но основной контроль за происходящим находится в руках людей и их духовного развития.