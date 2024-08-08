Протоиерей Александр Никольский обратился к вопросу о том, обязан ли православный христианин молиться за усопшего, который при жизни причинил ему страдания. Сложные взаимоотношения между близкими родственниками, например, братьями и сестрами, часто становятся причиной душевных ран, однако, по словам священнослужителя, в христианской традиции важно сохранять любовь и прощение к каждому.

Протоиерей напомнил, что по христианским учениям каждый призван любить не только друзей, но и врагов.

“Сердце христианина должно быть открыто для всех, и это требует смирения, к которому можно прийти только со временем,” — подчеркнул он.

Отмечая вредность злопамятства, священник рассказал, что носить обиды и негатив — это скорее подпитка для собственного эго, чем путь к спасению души. По его словам, прощение может избавить от тяжелого бремени обиды.

“Держать злобу — значит отдаляться от Бога. Молитва за усопшего, даже если ваши отношения были напряженными, помогает и его душе, и вашему собственному спасению,” — сказал протоиерей.

Он также призвал верующих не откладывать разрешение конфликтов на потом, особенно в отношениях с близкими. “Обсуждение и разрешение разногласий при жизни — ключ к душевному покою и гармонии,” — заключил священнослужитель.