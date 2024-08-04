Священник Иван Липатов поделился своими размышлениями о жизни в раю в интервью информационному агентству “Кулик”. По его словам, рай значительно отличается от земной жизни: там не происходит свадеб, рождения детей, и умершие не помнят свою предыдущую жизнь.

“В райской жизни нет болезней, греха и земной суеты. Это место полное любви и радости, где нет места злу и корыстным помыслам,” — говорит отец Иван.

Он описывает рай как место, где души находят истинное спокойствие и гармонию, не испытывая конкуренции или зависти, ведь там хватает любви и признания для каждого.

Кроме того, священник отмечает, что, хотя в райской жизни нет земных забот и тревог, души заняты полезным трудом. Они помогают своим близким и поддерживают друг друга, но делают это без беспокойства и страха.

“Души в райских условиях трудятся приятными делами, поддерживая близких с теплотой и улыбкой”, — добавил он.

В своем разговоре отец Иван также процитировал Евангелие от Иоанна: “Да будут все едино, как Ты, отче, во мне, и я в тебе,” что подчеркивает идею о всеобщей гармонии и единстве, царящих в райской жизни. Эти слова отражают его видение вечной жизни как состояния полного духовного единения и мира.