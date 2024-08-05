Священник Александр Ермолин, возглавляющий миссионерский отдел Казанской епархии, в своем выступлении в подкасте “Батюшка против” заявил, что вера в гороскопы противоречит православным учениям и ограничивает духовную свободу человека. По его мнению, современная астрология является наследием язычества, которое мешает человеку свободно следовать за Богом, заставляя его полагаться на предсказания, основанные на звездной картине.

Отец Александр резко высказался о гороскопах, назвав их “религией рабов”, которая лишает человека возможности самостоятельно выбирать жизненный путь и следовать за божественными заповедями.

“Ты не можешь выбирать, как тебе жить. Вся твоя жизнь становится подчиненной звездам”, — подчеркнул он.

Священник также указал на опасность астрологии, которую он описал как “мерзость перед Богом”. Все, кто пишет и распространяет гороскопы, по его словам, совершают грех.

“Важно понимать, что все это от лукавого”, — добавил он, подчеркивая, что каждый православный верующий является уникальным и прекрасным творением Божьим, несмотря на свои страсти и слабости.

В своем выступлении отец Александр также коснулся темы защитников астрологии, которые пытаются найти оправдание своим увлечениям в Священном Писании, ссылаясь, например, на Вифлеемскую звезду и мудрецов, следовавших за ней. Он объяснил, что согласно учениям святого Иоанна Златоуста, это было не небесное тело в обычном понимании, а вероятнее всего, явление ангела.

Завершая свое выступление, священник выразил озабоченность тем, что некоторые православные верующие идентифицируют себя с знаками зодиака, как, например, “родился в год Дракона”. Он напомнил, что для христианина каждый год должен быть годом Христа, а не гороскопическим символом.