Рейтинг наиболее угоняемых автомобилей в России возглавляют модели японской марки Toyota и немецкой Mercedes-Benz. В лидерах также были замечены корейские автопроизводители: Kia и Hyundai. Об этом в своем материале со ссылкой на исследование страховых компаний сообщает портал Autonews.ru.

Согласно статистическим данным МВД, за первые пять месяцев в России общее количество автомобильных краж сократилось на 28,6%. Также пошла на спад и статистика угонов, данные показатели снизились на 11,6%. При этом кражи авто в сегменте автомобилей, застрахованных по КАСКО, за первое полугодие 2024 сократился сразу на 48%.

Компания «Абсолют Страхование» отмечает, что антирейтинг по угонам авто возглавляют модели марок Mercedes-Benz и Toyota. В лидерах по угону также числятся модели корейских марок Kia и Hyundai. Тройка лидеров по автомобильным кражам в России по версии страховой компании «РЕСО-Гарантия» состоит из моделей марок Kia, АвтоВАЗ и Hyundai. В страховой компании «ВСК» отметили значительный рост количества краж отечественной модели Lada Vesta.