Дочь знаменитого российского певца Дмитрия Маликова Стеша активно публикует в соцсетях фотографии. 24-летняя модель и дизайнер уже обзавелась армией собственных поклонников, которые не только восхищаются ее внешностью, но и поддерживают модный бренд.

Недавно Стеша опубликовала на своей страничке фотографию со своего отдыха. На снимке девушка позировала на берегу моря. Она предстала перед фотокамерой в белоснежном слитном купальнике, яркой бандане и коротких рваных шортах. В качестве украшений Стеша выбрала тонкую цепочку с подвеской и массивный серебряный браслет. На глаза знаменитость надела солнцезащитные очки.

Поклонники засыпали девушку восхищенными комментариями. Многие отметили ее стройную фигуру, другие сделали акцент на ее естественной красоте.

Стефания Маликова давно увлекается модой. Несмотря на то, что девушка окончила МГИМО она не стала работать по специальности. В 2020 году она запустила бренд собственной одежды, а в 2022 году открыла бутик в центре российской столицы.