Песчинки имеют такую структуру, что липнут друг к другу и к телу человека, когда присутствует влага. Но многие замечали, что на Олимпийских играх по волейболу тело спортсменов всегда чистое, без налипшего песка. И все потому, что они играют на поле со специальным песком.

Для соревнований на Олимпиаде изготавливается специальный песок с определенными характеристиками. Согласно требованиям Международной федерации волейбола, песок для поля должен обладать следующими характеристиками:

Он должен быть мягким, а не грубым, чтобы не травмировать кожу спортсменов при контакте с ним;

Песок не должен образовывать пыль во время игры;

Он не должен прилипать к коже спортсменов.

Для этого песок просеивается специальным образом, чтобы отмести прочь остатки кусочков ракушек и камней. Он должен иметь средний размер: не слишком крупный, но и не мелкий. Также у песчинок должны быть не острые, а округлые края. В результате в таком песке практически отсутствует влага, которая и является причиной прилипания песчинок к телу человека.