Скандальные мемуары знаменитой американской певицы Бритни Спирс под названием «Женщина во мне» будут экранизированы. Эта новость очень обрадовала фанатов певицы. Однако многие поклонники артистки оказались очень разочарованы кандидатурой вероятной претендентки на роль певицы.

Как сообщают иностранные издания, одной из главных претенденток для воплощения образа поп-певицы на экране является актриса Сабрина Карпентер. Она также является исполнительницей нашумевшей композиции Espresso.

В Сети по этому поводу разгорелся настоящий скандал. Некоторые пользователи посчитали, что поющая актриса отлично справится с ролю поп-звезды. Другие решили, что если на роль Бритни Спирс утвердят Карпентер, то они объявят фильму бойкот.

Как уточняется в издании The Mirror, среди кандидаток на роль знаменитой певицы актрисы Милли Бобби Браун, сыгравшая в «Очень странных делах», и звезда «Эйфории» актриса Сидни Суини.

Книга «Женщина во мне», написанная Бритни Спирс увидела свет осенью 2023 года. Ее тираж в США составлял более 2.5 миллионов экземпляров. Право на экранизацию мемуаров певицы приобрела компания Universal Pictures.