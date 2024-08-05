Спортсменка из Парагвая Луана Алонсо провела ночь вне территории Олимпийской деревни. Члены Олимпийского комитета Парагвая (ОКП) расценили подобное поведение спортсменки, как неподобающее и приняли решение выгнать ее с территории деревни. Об этом в своем материале сообщает испанская газета Marca.

Автор статьи отмечает, что 20-летняя парагвайская пловчиха получила письмо от Олимпийского комитета Парагвая с требованием покинуть территорию Олимпийской деревни. Спортивные чиновники пришли к такому решению после того, как узнали, что Алонсо не ночевала на территории Олимпийской деревни.

Чтобы предотвратить «распространение неподобающей атмосферы в команде Парагвая» было принято решение об исключении Алонсо с территории Олимпийской деревни.

Напомним, что Алонсо успела принять участие в квалификационном заплыве на дистанцию в 100 метров в ходе Олимпийских игры в Париже. Парагвайская спортсменка заняла 6-е место и не смогла пройти в следующий раунд соревнований. Алонсо уже написала о завершении своей спортивной карьеры после неудачного заплыва.