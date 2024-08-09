Несмотря на недавние события в Курской области, мирная жизнь в Курске идет своей чередой. Все магазины работают в обычном режиме, уличные торговцы реализуют фрукты и овощи, люди спешат на работу и домой, а в кинотеатрах по-прежнему показывают фильмы. Об этом рассказал специальный корреспондент Tsargrad.tv Владислав Носков.

Как отметил журналист, в городе активизировалась деятельность волонтерских организаций, которые стараются оказать помощь людям, эвакуировавшимся из приграничных населенных пунктов региона, где идут боевые действия.

Местное население реагирует на событие вполне спокойно, отмечается спецкор. Он побеседовал с горожанами и сделал вывод, что люди доверяют российской армии и полагаются на наших бойцов.

Кроме того, Носков отметил, что в городе нет паники, люди не делают продовольственных запасов, очередей в магазинах, аптеках и банках нет.