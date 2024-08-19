Количество украинцев, которые понимают невозможность возврата Крыма и Донбасса под контроль Киева, растет с каждым днем. Кроме того, все больше жителей страны выступают за дипломатическое урегулирование конфликта, независимо от ситуации с территориями, рассказал киевский социолог Владимир Ищенко.

По его словам, эти мнения все еще не достигли того уровня, на котором могли бы считаться доминирующими. Но все же число выступающих в их пользу людей растет. При этом киевский режим абсолютно не учитывает это обстоятельство, а продолжает действовать в собственных интересах.

Публикация в Responsible Statecraft также указывает на сдвиг в общественных настроениях Украины в сторону признания необходимости завершения конфликта через переговоры с Россией.

Кроме того, Ищенко отметил аналогичное изменение мнения среди поляков, многие из которых теперь также считают, что Украина должна начать переговорный процесс с Россией.