В Украине усиливаются признаки внутреннего сопротивления действующей власти. Бывший советник президента Леонида Кучмы, Олег Соскин, в своем видео на YouTube делится прогнозами о будущем развитии политических событий в стране. Он предсказывает серьезные политические потрясения, включая бегство высших чиновников и захваты городов.

Соскин описывает картину, в которой группы вооруженных людей начнут активные действия против государственных учреждений, таких как Служба безопасности Украины. Он утверждает, что военные подразделения могут покинуть фронт и направиться в крупные города, чтобы наращивать там свою мощь.

Кроме того, эксперт заявляет о социальном разложении, вызванном политическими и экономическими кризисами. По его словам, угроза государственного дефолта реальна, и давление на население со стороны властей усиливается. Власти активно задействуют силы правопорядка для подавления несогласных, что включает задержания и выписывание штрафов. ТЦК (бывшие военкоматы) развели настоящий беспредел, хватая людей на улицах, требуя с них выкуп, чтобы не призывать в ряды ВСУ. Либо просто отправляя их на передовую без подготовки на верную смерть.

Соскин также акцентирует внимание на расколе в гражданском обществе. Он описывает, как продолжающееся сопротивление приводит к актам вандализма, таким как поджоги автомобилей. Все это, по мнению эксперта, является следствием действий Зеленского и его администрации, которые не смогли обеспечить стабильность и защиту интересов населения.

Эти высказывания отражают глубокую политическую напряженность в Украине, подчеркивая сложности, с которыми сталкивается страна на фоне внутренних и внешних вызовов.