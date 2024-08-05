Военнослужащий ВСУ с позывным Фотон рассказал в своем интервью для одного из украинских изданий, что у них нет эффективных средств борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами.

Боец ВСУ подчеркнул, что российская сторона наращивает производство БПЛА и развивает свои средства радиоэлектронной борьбы. Поэтому на фронте ВС РФ активно подавляют работу украинских беспилотников. У ВСУ в этом направлении дела обстоят намного печальнее. Причина заключается в отсутствии у Киева единого полноценного центра управления дронами и средствами РЭБ.

«Присутствие этих дронов наблюдается 24 часа в сутки. Причем по всем направлениям. Мы еще в полной мере не нашли эффективных средств противодействия им», – заявил украинский военнослужащий.

Западные издания неоднократно писали об эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы. К примеру, авторы газеты The New York Times сообщали, что российские РЭБ успешно сбивают дроны ВСУ.