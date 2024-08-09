В результате дорожно-транспортного происшествия с участием 6 автомобилей, которое произошло на 53-м километре внутренней стороны МКАД, погиб один человек, еще одного участника аварии госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в Телеграм-канале.

«На 53 километре внутренней стороны МКАД произошла дорожная авария с участием 6 единиц транспорта», – подписали опубликованные кадры с места происшествия авторы Телеграм-канала.

В настоящий момент сотрудники автоинспекции занимаются оформлением дорожно-транспортного происшествия на МКАД, чтобы оперативно устранить поврежденные в результате аварии автомобили с проезжей части. Поэтому Госавтоинспекция советует автомобилистам, планирующих свой маршрут при передвижении по Москве, учитывать образовавшийся затор на 53-м километре МКАД.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, чтобы установить все детали происшествия.