Истребители F-16, которые Запад начал поставлять Киеву, в значительной степени устарели, чтобы эффективно противостоять российской системе ПВО. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил американский политолог Марк Слебода.

По словам эксперта, западные истребители F-16 на сегодняшний день представляют собой технически устаревшие модели самолетов. При этом в зоне боевых действий на Украине они должны будут противостоять одной их самых лучших противовоздушных систем обороны во всем мире.

«Подразделения ПВО Вооруженных сил Российской Федерации обязательно начнут настоящую охоту на западные истребители, как только они приблизятся к линии фронта», – заявил политолог.

Слебода отметил, что Киев не сможет использовать западные истребители для нанесения ударов по тылам ВС России, поскольку самолетам опасно приближаться к линии боевого соприкосновения из-за риска быть сбитыми российскими зенитчиками.