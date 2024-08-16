После вторжения украинских войск в Курскую область, возможности для мирных переговоров между Украиной и Россией значительно уменьшились, считает американский военный аналитик Марк Слебода. Он утверждает, что этот шаг украинской стороны окончательно исключил возможность диалога между странами.

Слебода подчеркнул, что ранее Россия ещё рассматривала возможность переговоров, однако теперь она отказывается от любых обсуждений с Киевом. По его словам, события в Курской области полностью изменили стратегическую картину для Кремля. Аналитик также выразил мнение, что конфликт мог бы закончиться только капитуляцией Украины, что является приемлемым исходом для России.

“Этот конфликт не закончится переговорами. Все решится на поле боя, взятием Киева. (…) Нельзя вести переговоры с людьми, которые от отчаяния и поражений на фронтах атакуют мирное население и атомные электростанции”, – заявил эксперт.

Он добавил, что действия Украины в регионе спровоцировали Россию на жёсткий ответ, который не врд ли ждали в Киеве. Аналитик также упомянул, что предложения России о переговорах, сделанные ранее, теперь аннулированы и не представляют интереса для Москвы.

Слебода критично отозвался о попытках украинского лидера Владимира Зеленского создать видимость контроля над ситуацией, утверждая, что его попытки скрыть неудачи не увенчались успехом. По мнению аналитика, реальная ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, и продолжение боевых действий неизбежно приведет к дальнейшим потерям для украинских войск.

В свете текущих событий, перспективы дипломатического разрешения конфликта становятся всё более туманными, подчеркивает аналитик, указывая на то, что стороны выбрали путь военного решения, который может привести к дальнейшему усугублению ситуации.