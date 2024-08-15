В своем последнем сообщении на официальном Telegram-канале, военный корреспондент Александр Сладков поделился своими наблюдениями о сложностях, связанных с вытеснением украинских подразделений из Курской области. Сладков признает, что эта задача оказалась неожиданно трудной из-за ухищрений противника, который использует гражданскую одежду для маскировки.

Сладков рассказал: «Раньше я сам удивлялся, как это враги на танках прибыли, а мы их вылавливаем как обычных боевиков!» Однако реальность оказалась другой: украинские солдаты, ощутив угрозу, начали переодеваться в гражданское и использовать машины местных жителей для передвижения.

«Это уже не простая война, их трудно отличить и поймать», подчеркнул военкор.

Он также отметил, что тактика переодевания в гражданскую одежду это не новшество. В Мариуполе весной 2022 года украинские солдаты уже использовали подобные методы, чтобы незаметно покинуть город. Но в Курской области ситуация обострилась: помимо гражданской одежды, враги начали использовать и российскую военную форму, что позволяет им осуществлять диверсионные акции не только в так называемых «серых» зонах, где нет четкого контроля со стороны противоборствующих армий, но и в тылу российских войск.

Сладков подчеркивает, что этот новый метод маскировки значительно усложняет задачу выявления и нейтрализации угрозы, требуя от российских сил более сложных и продуманных мер безопасности.