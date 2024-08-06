Ежедневно окно возможностей для урегулирования украинского конфликта сужается и Киев рискует упустить его. При этом украинский народ продолжает страдать, оплачивая промедление в принятии решений властями страны. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.

«Каждый день промедления с принятием такого решения оборачивается утратой контроля над очередной частью территории», – отметил Шоугу.

По его словам, промедления Киева в принятии решения для урегулирования конфликта дорого обходится украинскому народу, поскольку на фронте ежедневно гибнут сотни солдат ВСУ. Шойгу подчеркнул, что украинские власти живут иллюзией об очередной «саммите мира», который для них должны организовать страны Европейского союза.

При этом реальное окно возможностей для урегулирования украинского кризиса сужается ежедневно. Поэтому выбор между продолжением боевых действий или заключением мира должен сделать украинский народ.