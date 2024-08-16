На фоне драматических событий в Донецке, где торговый центр “Галактика” был серьезно поврежден в результате обстрела, житель города записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Видео быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкий резонанс. В нем мужчина выразил свою боль и отчаяние по поводу произошедшего и призвал к жестким мерам против захватчиков.

Мужчина рассказал о трагедии, которая развернулась перед его глазами.

«Много людей сгорело заживо. Дети, женщины кричали, потому что их дети оказались внутри. Мы спасли столько, сколько смогли», – сообщил житель столицы ДНР.

Также мужчина предложил принять закон, который запретил бы брать в плен боевиков, участвующих в подобных атаках.

«Владимир Владимирович, выпускайте закон, чтобы этих негодяев в плен не брать, пусть сами пеплом горят, раз творят такое».

Согласно сообщениям Telegram-канала Mash, в момент атаки в торговом центре находилось как минимум 100 человек. Информация о пострадавших продолжает поступать: предварительно известно о двух погибших и 11 раненых.

Один из волонтеров, участвовавших в спасении людей, в порыве эмоций выразил радикальное мнение: «Украину нужно всю забрать, прочистить каждого!».