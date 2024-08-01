За несколько минут до взрыва в подъезде жилой многоэтажки в Нижнем Тагиле были замечены неизвестные люди в форме работников газовой службы, которые якобы проверяли оборудование в соседнем доме. Соответствующий рассказ очевидцев был опубликован в Телеграм-канале SHOT.

«Перед взрывом два человека ходили по квартирам соседнего дома и, якобы, проверяли газовое оборудование. Незадолго до происшествия один из них ударил по газовой трубе, после чего мужчины убежали», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

Сообщается, что газовое оборудование в домах проверялось примерно месяц назад, а на сегодняшнее число официальных проверок газовой службой города в данном доме запланировано не было.

Ранее в Нижнем Тагиле обрушилось два подъезда многоквартирного дома в результате взрыва газа. В настоящий момент спасатели разбирают завалы, чтобы достать выживших людей. На место трагедии прибыло пять карет скорой медицинской помощи, а также два вертолета с бригадами медиков.