В Курскую область прибыли бойцы ЧВК “Вагнер” для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Столкновения развернулись в районе Суджи, где уже задействованы батальоны добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. Точное количество прибывших бойцов не раскрывается.

Военный корреспондент Егор Гузенко отметил, что отправка бойцов ЧВК служит ответом на атаки украинских войск. Прибытие этих подразделений воспринимается как возвращение “Вагнера” из заграничных командировок. Свое появление в регионе военные описали фразой: «с корабля на бал».

Также в регион прибыл спецназ “Ахмат” под командованием генерал-майора Апти Алаудинова. Он подчеркнул, что его подразделения уже начали активную работу:

«Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства».

Алаудинов также выразил уверенность в скором завершении конфликта, указав на усиление украинских сил у границы.

В оборонном ведомстве сообщили, что ведутся активные боевые действия в Суджанском и Кореневском районах. С начала конфликта украинская сторона потеряла 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, включая танки и бронетранспортеры. В ответ на продолжающееся наступление ВСУ, российские войска усилили свои позиции, нанося удары по приближающимся подразделениям.

Ранним утром 6 августа Курская область была подвергнута массированной атаке, в результате которой приграничный город Суджа оказался под обстрелом.