Telegram-канал SHOT опубликовал видеозапись, которая, как утверждается, демонстрирует момент атаки на оборонное предприятие под Киевом. Инцидент произошел в Броварах, возле торгового центра “Терминал”. На кадрах видео слышен громкий взрыв, после чего в воздух поднимается густой столб дыма.

Это видео стало свидетельством одного из ряда взрывов, произошедших на территории Украины за последние сутки. В Киевской области была объявлена воздушная тревога, указывающая на возможные новые атаки. Помимо Броваров, сообщения о взрывах поступали также из Сумской области и Херсона, который находится под контролем украинских войск.

Официальных комментариев от украинских или международных властей на момент публикации видео не последовало. Ситуация остается нестабильной, детали атаки продолжают уточняться по мере поступления новой информации.