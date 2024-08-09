Михаил Шеремет, депутат Государственной думы РФ и член комитета по безопасности, в разговоре с журналистами РИА Новости сообщил о том, что жители Одессы обращаются к российскому руководству с просьбами освободить город от управления киевских властей. По его словам, одесситы высказывают усталость от действий украинского режима.

Шеремет указал на усиление притеснений русскоязычного населения в Одессе, включая жалобы на принудительную мобилизацию и отправку на фронт. Он также упомянул о распространении антироссийской пропаганды, которая, по его мнению, зомбирует население.

“Эти люди ждут своего освобождения и надеются только на Россию”, — подчеркнул депутат.

Он высказал уверенность, что Одесса в будущем снова окажется в составе России.

В дополнение, Шеремет заметил активное выражение недовольства действиями украинских властей в социальных сетях и местных чатах, где жители Одессы обсуждают ситуацию и предупреждают друг друга о рейдах военкоматов для выявления уклонистов.

Инцидент в одесском кафе, когда сотрудники заведения выгнали посетительницу за требование общаться на украинском языке, Шеремет привел как пример нарастающего напряжения в городе.