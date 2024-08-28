В Поднебесной разворачивается настоящая автомобильная революция! И на ее передовой – не привычные нам гиганты вроде Toyota или Volkswagen, а китайский бренд BYD. За первые полгода 2024-го они продали более 1,3 миллиона машин, захватив 13% рынка. Это впечатляет, особенно если учесть, что еще недавно BYD был мало кому известен за пределами Китая.

Volkswagen (реализована 921 тысяча авто) и Toyota (686 тысяч), конечно, не сдаются без боя, занимая второе и третье места соответственно. Но их отставание от лидера растет. Китайские покупатели все чаще выбирают отечественные марки, голосуя рублем за технологичность в сочетании с доступностью.

Помимо уже упомянутых марок, между китайскими авто затесалась Honda (446 тыс.), занявшая 4 позицию в этом рейтинге.

Geely, Changan, Wuling – эти имена пока не на слуху у западного потребителя, но в Китае они уже стали символом успеха. Миллионы проданных автомобилей говорят сами за себя. Даже премиальные бренды вроде BMW и Mercedes-Benz вынуждены считаться с новой реальностью.

Конечно, не стоит списывать со счетов и другие китайские марки, такие как Chery, HIMA, Hongqi и Li Auto. Они тоже набирают обороты, предлагая покупателям интересные модели и инновационные технологии.

Китайский авторынок – это бурлящий котел, где каждый день происходит что-то новое. И BYD, безусловно, задает тон в этой гонке. Кто знает, может быть, уже через несколько лет мы увидим эти машины и на наших дорогах. А пока остается только наблюдать за тем, как китайский автопром покоряет мир.