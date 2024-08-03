Самолет American Airlines совершил аварийную посадку из-за вшивой пассажирки

28-летний тиктокер Итан Джудельсон снял видео, в котором подробно рассказал, как его рейс из Лос-Анджелеса 15 июня был перенаправлен в Финикс вместо Нью-Йорка в экстренном порядке. По его слова, представители авиакомпании отказывались называть точную причину высадки пассажиров в Аризоне. Источник: People.

«Я посмотрел в иллюминатор [перед посадкой], на земле никого нет, никто [в аэропорту] не сходит с ума. Я подумал, ну не может быть, чтобы все было настолько ужасно», – рассказал тиктокер. «Но мы почему-то садимся, и едва приземлились, как эта женщина через проход от меня вдруг вскочила и побежала в переднюю часть самолета».

В интервью изданию People примерно через месяц после инцидента Джудельсон сообщил, что он и его соседка по перелету сочли настойчивость женщины проявлением нетерпения.

«Это было похоже на одного из тех пассажиров, которые, как только выключается сигнал «пристегните ремни», вскакивают и пытаются первыми достать свои сумки. И вот девушка рядом со мной… мы оба подумали: «Чего она так торопится выйти? Мы все вместе выйдем, некуда спешить».

Джудельсон добавил, что стюардесса заверила пассажиров, что они узнают больше о ситуации, как только покинут самолет в Финиксе. Но единственное, что пассажирам сообщили в аэропорту – что их рейс в Нью-Йорк вылетит через 12 часов.

Медицинские потребности

В заявлении, предоставленном изданию People, представитель American Airlines сообщил: «15 июня рейс 2201 American Airlines, следовавший из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, был перенаправлен в Финикс из-за медицинских потребностей одного из пассажиров».

«После приземления в Финиксе нам прислали электронное письмо: «Вот ваш ваучер на отель». И мы такие: «Какой отель, мы разве здесь остаемся?», – заявил Джудельсон, уточнив, что авиакомпания выдала ему $12 долларов (почти 1020 руб.) на карманные расходы.

Хотя осведомленность среди пассажиров о причине экстренной посадки была ограниченной, Джудельсон сообщил в TikTok, что две девушки дали остальным «загадочные» ответы на вопросы о произошедшем.

«Они сказали: «Скажем так, авиакомпания сделала это в интересах всех пассажиров. Это было сделано для безопасности самолета».

По словам Джудельсона, он узнал об этом на следующий день от других пассажиров его рейса. Ожидая в очереди на регистрацию в Нью-Йорк, он услышал, как другая группа обсуждала причину внеплановой посадки в Финиксе: вши у пассажирки.

«Я услышал их разговор, затем подошел, похлопал одного по плечу и спросил: «Вы сказали – вши?».

Они рассказали Джудельсону, что рейс действительно был задержан из-за вшей, и поделились тем, что им было известно о ситуации. Они утверждали, что две девушки-пассажирки, загадочно уклонявшиеся от расспросов, сидели рядом с женщиной, которая так спешила сойти с самолета накануне.

«Судя по всему, эти две девушки увидели насекомых, выползающих из волос их соседки… и сообщили об этом стюардессе», – заявил Джудельсон в своем видео.

К тому времени, как летевшие в Нью-Йорк снова сели на борт, кто-то из них знал о вшах, а кто все еще был в неведении, поскольку American Airlines не сделала заявления во время 12-часовой остановки в Аризоне. При этом пассажирам предложили занять те же места, что были до посадки в Финиксе, из-за чего у экипажа произошел большой конфликт с двумя девушками, которых попросили сесть на свои прежние места, где рядом с ними сидела вшивая пассажирка.