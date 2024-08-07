Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Телеграм-канале, что в результате обстрела украинскими боевиками населенного пункта Каиры ранения получили три мирных жителя. Глава региона сообщил, что пострадавшие были госпитализированы в медучреждение.

«В ходе ночного обстрела жилого сектора села Каиры Горностаевского муниципального округа киевские террористы ранили троих мужчин 1958 – 1961 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в Нижнесерогозскую центральную районную больницу», – сообщил Сальдо.

Как подчеркнул губернатор, за минувшие сутки украинские военные формирования в общей сложности выпустили 32 артиллерийских снаряда по левобережью Херсонщины. Кроме того, противник атаковал гражданские объекты беспилотными летательными аппаратами. Под обстрелами ВСУ оказались такие населенные пункты региона, как Новая Каховка, Каховка, Новая Маячка, Каиры, Алешки, Старая Маячка, Ольгино.