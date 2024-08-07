Telegram-канал «Рыбарь» сообщил о захвате Вооруженными силами Украины газоизмерительной станции «Суджа». Эта станция критически важна, так как через неё осуществляется транзит газа в Европу. Позиция Министерства обороны России по этому вопросу пока не выражена, передает портал News.ru.

Источник добавляет, что к 13:00 7 августа подразделения ВСУ взяли под контроль несколько населенных пунктов вблизи станции, включая Обуховку и Покровское. Однако, по данным того же источника, российские войска смогли остановить продвижение украинских сил у Гончаровки.

Генерал-майор Сергей Липовой выразил опасения, что ВСУ могут нанести ущерб газовой инфраструктуре в Курской области, а также Курской атомной электростанции. По его мнению, это может привести к катастрофическим последствиям.

Александр Сладков, военный корреспондент, указал на недостатки в обороне границы и отсутствие достаточных резервов, что стало явным в ходе недавнего прорыва ВСУ.

Президент России Владимир Путин призвал региональные власти активизировать помощь Курской области, подвергшейся нападению. Крым и Астраханская область уже заявили о своей готовности поддержать приграничный регион.