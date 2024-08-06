Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала “Россия 1” заявил, что украинские спецслужбы планировали теракт во время празднования Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 июля. По его словам, этот план был предотвращен благодаря дипломатическим усилиям.

Дипломат сообщил, что за несколько дней до предполагаемой даты атаки министр обороны РФ Андрей Белоусов лично связался с американским коллегой Ллойдом Остином, призвав его повлиять на Украину, чтобы та отказалась от своих планов. Это вмешательство, по словам Рябкова, помогло предотвратить возможную трагедию.

Также в свет вышла информация от киевского военно-пропагандистского портала “Милитарный”, который утверждает, что целями предполагаемой атаки являлись президент РФ Владимир Путин и министр обороны Белоусов, которые должны были присутствовать на параде в Петербурге.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также высказалась по этому поводу, подтвердив информацию о предполагаемом покушении на российского президента, в подготовке которого якобы участвовали украинские спецслужбы при поддержке Запада. Захарова ссылалась на заявления руководителя Главного управления разведки при Минобороны Украины Кирилла Буданова (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).