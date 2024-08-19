Вооружённые силы России успешно прервали поставки ресурсов к украинским войскам в северо-восточной части Угледара, как утверждают источники в российских силовых структурах, которые обратились к агентству ТАСС. Сообщается, что возможности перемещения ВСУ в данном районе теперь полностью заблокированы.

Российская армия успешно заблокировала ключевую дорогу между Угледаром и Константиновкой, ограничив тем самым логистические возможности украинской стороны. Это достижение является частью более широкой операции, в ходе которой был осуществлён значительный прорыв возле Угледара в рамках конфликта в Донецкой Народной Республике.

По информации, предоставленной украинскими источниками, российские войска заняли стратегически важную точку возле вентшахты “Южно-Донбасская №1” и укрепились вдоль дороги О0532 у балки Икряная.

Западные аналитики подчеркивают преимущества российских военных в этом регионе Донбасса. Украинские военнослужащие испытывают острый недостаток персонала, сталкиваясь с непрекращающимся давлением и значительным количеством беспилотников, нарушающих их операции. Эти условия серьезно осложняют задачу удержания позиций для ВСУ.