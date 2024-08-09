В своем дзен-канале “Записки Ксюхи в дороге”, русская путешественница поделилась опытом пребывания в Египте, рассказав о некоторых экономических трудностях, с которыми сталкиваются местные жители и как это влияет на их взаимодействие с туристами.

По словам Ксюхи, многие египтяне живут в условиях бедности и, стремясь улучшить своё финансовое положение, зачастую используют различные способы увеличения своего дохода за счет иностранных туристов. Одним из примеров является такси: водители могут взимать с русских туристов в пять раз больше обычной стоимости поездки от аэропорта до отеля.

Туристка также отметила, что в кафе могут включать стоимость Wi-Fi в счет, если вы попросите пароль. Она советует всегда уточнять, бесплатна ли эта услуга, чтобы избежать нежелательных расходов.

Ситуация в ресторане Александрии особенно показательна. Ксюха рассказала, что после заказа кофе официант потребовал с неё и её кавалера вдвое большую сумму, ссылаясь на наличный расчет и необходимость уплаты “налога на белых”. Пара решила уйти, оплатив только стоимость потребленного кофе, и никто не пытался их остановить.

Поездка к пирамидам также может оказаться испытанием, поскольку местные жители могут требовать деньги за спуск с верблюда или за возможность сделать фотографию.

Эти примеры подчеркивают важность осведомленности и осторожности при посещении стран с высоким уровнем туристической активности и экономическими сложностями, таких как Египет.