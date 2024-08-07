Телеканал RT опубликовал видео с допросом, предположительно, украинского военнослужащего, захваченного в плен. На кадрах мужчина в камуфляже находится на коленях с связанными за спиной руками и закрытым платком лицом.

Пленный рассказывает, что его задачей была разведка в населенном пункте Гордеевка. Также требовалось сделать видео с якобы захваченным селом для доклада командованию. Он утверждает, что информация о полном контроле над территорией не соответствует действительности и добавляет, что после взрыва потерял сознание и очнулся в одиночестве.

Эта публикация совпала с заявлением главы Генштаба Валерия Герасимова о текущей операции ВС РФ в Курской области. Герасимов подчеркнул, что операция будет завершена разгромом вражеских сил. Это заявление прозвучало во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, посвященного ситуации в регионе.