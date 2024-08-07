Американское издание Responsible Statecraft опубликовало материал о наращивании США ядерного потенциала. Отмечается, что аналитики предлагают американскому руководству рассмотреть вариант наращивания ядерных арсеналов. По их словам, это якобы снизит риск возникновения вооруженного конфликта с Москвой и Пекином.

Однако автор стать в RS считает, что такими действиями США приведут к повышению напряженности в отношениях с Россией и возникновению высокого риска начала ядерного конфликта.

«Вместо того, чтобы возвращаться к гонке ядерных вооружений времен холодного конфликта, Вашингтону следует изыскивать возможности для ослабления напряженности в отношениях с главными соперниками», – говорится в статье.

Если Соединенные Штаты продолжат наращивать свой ядерный потенциал, то может начаться настолько серьезное противостояние, кого ранее не знали в мире со времен холодного конфликта. В итоге это все может вылиться в ядерное столкновение.