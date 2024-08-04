Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в своем авторском Телеграм-канале кадры со сбитым в зоне проведения специальной военной операции тяжелым дроном ВС Украины боеприпасом с лазерным наведением.

«Сбитый вражеский дрон со 125 мм ОФ боеприпасом с лазерным наведением БК-30Ф», – подписал опубликованные кадры автор Телеграм-канала.

По его словам, российским военнослужащим удалось сбить беспилотный летательный аппарат специальным боеприпасом с лазерной системой наведения. На опубликованных кадрах можно увидеть поврежденный тяжелый дрон украинской армии, который больше не представляет опасности для российских бойцов.

Ранее эксперт Рожин опубликовал в своем Телеграм-канале снимок редкой бронемашины ЗСА-Т «Линза» в санитарном исполнении, которая была замечена в зоне проведения специальной военной операции. Автомобиль построен на шасси бронемашины Тайфун-К К-53949.